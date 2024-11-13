Дидье Дешам: оставьте Мбаппе в покое

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил журналистов больше не задавать ему вопросы о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Килиана здесь нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Вы можете свободно говорить и интерпретировать, я не собираюсь повторять то, что сказал. У меня завтра игра, у меня есть 23 игрока, которые собираются выйти на поле, Килиана там нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Думаю, Килиан скоро вернётся», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не вызывать Килиана Мбаппе на предстоящие матчи Лиги наций, где им предстоит сыграть со сборными Израиля и Италии.