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Дидье Дешам: оставьте Мбаппе в покое

Дидье Дешам: оставьте Мбаппе в покое
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил журналистов больше не задавать ему вопросы о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Килиана здесь нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Вы можете свободно говорить и интерпретировать, я не собираюсь повторять то, что сказал. У меня завтра игра, у меня есть 23 игрока, которые собираются выйти на поле, Килиана там нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Думаю, Килиан скоро вернётся», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не вызывать Килиана Мбаппе на предстоящие матчи Лиги наций, где им предстоит сыграть со сборными Израиля и Италии.

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