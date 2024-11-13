Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гусев назвал лучшего игрока московского «Динамо» в первом круге текущего сезона РПЛ

Виктор Гусев назвал лучшего игрока московского «Динамо» в первом круге текущего сезона РПЛ
Комментарии

Спортивный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев назвал голкипера бело-голубых Андрея Лунёва лучшим игроком команды в первом круге текущего сезона РПЛ.

— Кто для вас лучший игрок «Динамо» по итогам первого круга?
— Лунёв.

Лунёв, если сравнивать с прошлым сезоном, придал защитникам уверенности. Он выручал. Несколько матчей просто вытащил, — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.ру».

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В этом сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 14 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

Материалы по теме
Антон Шунин высказался о голкиперах московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android