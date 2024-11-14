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«Это не моя вина». Де Лигт — об увольнении Эрика тен Хага

«Это не моя вина». Де Лигт — об увольнении Эрика тен Хага
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Защитник сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт заявил, что не считает себя виноватым в увольнении бывшего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Обычно я критичен к себе и могу злиться, когда делаю что-то неправильно. Но это не моя вина. Я не виню себя за это. Тен Хагу не особо везло. Мы хорошо играли во многих матчах, но не использовали свои моменты. Жаль, что всё закончилось вот так. Он привёл меня в «Юнайтед», цель была добиться успеха с ним», — приводит слова де Лигта Mundo Deportivo.

Маттейс де Лигт перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой этого года из мюнхенской «Баварии», сумма трансфера, по информации Transfermarkt, составила € 45 млн. Эрик тен Хаг был уволен из клуба 28 октября 2024 года из-за неудовлетворительных результатов команды после поражения от «Вест Хэма» (1:2) в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.

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