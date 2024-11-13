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«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили соглашение о сотрудничестве

«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили соглашение о сотрудничестве
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«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили соглашение о сотрудничестве на два года.

«Срок действия международного соглашения составляет два года с возможностью автоматического продления по желанию сторон.

В рамках меморандума председатель правления «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор спортивного общества «Сепахан» Ахмат Юсефзаде договорились об обмене опытом между клубами, проведении совместных семинаров и лекций на базе Центра повышения квалификации тренеров, а также организации коммерческих лагерей для команд «Сепахана» на базе «Газпром»-Академии.

Стороны официально сотрудничают с апреля 2021 года. В течение нескольких лет клубы активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов; тренеры «Газпром»-Академии и иранского клуба проходили взаимные стажировки и практические занятия, юношеские команды «Сепахана» принимали участие в турнире памяти Владимира Казачёнка и других детских турнирах Санкт-Петербурга», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

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