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Байрамян оценил результаты «Ростова» по итогам первого круга РПЛ

Байрамян оценил результаты «Ростова» по итогам первого круга РПЛ
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о результатах своей команды по итогам первого круга текущего сезона РПЛ.

«Как оценю первый круг «Ростова» в чемпионате? Конечно же, плохо. Я со своими партнёрами по команде каждый день работаю и вижу, какого уровня футболисты у нас собраны. Поэтому мне кажется, что мы должны быть выше в турнирной таблице.

Но имеем, что имеем. Необходимо исправлять ситуацию. Нам в каждом матче кровь из носа нужно набирать очки», — приводит слова Байрамяна Legalbet.

«Ростов» по итогам первого круга занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карина набрали 17 очков. На первом месте идёт «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

Байрамян в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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