Глава Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду, «Реалом» и «Барсой», Марадоной и Пеле

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свои предпочтения, отвечая на вопросы, например, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси, «Барселона» с Хосепом Гвардиолой или мадридский «Реал» с Карло Анчелотти, Диего Марадона или Пеле.
— Роналду или Месси?
— Месси.
— «Барселона» с Хосепом Гвардиолой или мадридский «Реал» с Карло Анчелотти?
— «Барселона» Гвардиолы, хотя я фанат Мадрида.
— Диего Марадона или Пеле?
— Марадона. Я не видел игру Пеле.
— Андрес Иньеста или Рауль?
— Рауль, — приводит слова Тебаса Marca.
На данный момент возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», у которой 33 очка поле 13 матчей.