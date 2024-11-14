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Глава Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду, «Реалом» и «Барсой», Марадоной и Пеле

Глава Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду, «Реалом» и «Барсой», Марадоной и Пеле
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свои предпочтения, отвечая на вопросы, например, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси, «Барселона» с Хосепом Гвардиолой или мадридский «Реал» с Карло Анчелотти, Диего Марадона или Пеле.

— Роналду или Месси?
— Месси.

— «Барселона» с Хосепом Гвардиолой или мадридский «Реал» с Карло Анчелотти?
— «Барселона» Гвардиолы, хотя я фанат Мадрида.

— Диего Марадона или Пеле?
— Марадона. Я не видел игру Пеле.

— Андрес Иньеста или Рауль?
— Рауль, — приводит слова Тебаса Marca.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», у которой 33 очка поле 13 матчей.

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