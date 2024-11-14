Глава Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду, «Реалом» и «Барсой», Марадоной и Пеле

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свои предпочтения, отвечая на вопросы, например, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси, «Барселона» с Хосепом Гвардиолой или мадридский «Реал» с Карло Анчелотти, Диего Марадона или Пеле.

— Роналду или Месси?

— Месси.

— «Барселона» с Хосепом Гвардиолой или мадридский «Реал» с Карло Анчелотти?

— «Барселона» Гвардиолы, хотя я фанат Мадрида.

— Диего Марадона или Пеле?

— Марадона. Я не видел игру Пеле.

— Андрес Иньеста или Рауль?

— Рауль, — приводит слова Тебаса Marca.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», у которой 33 очка поле 13 матчей.