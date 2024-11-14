Тренер Брунея Эутропио ответил на вопрос, какой состав команда привезла на матч с Россией

Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио высказался по поводу состава сборной на товарищеский матч с Россией, который состоится 15 ноября в Краснодаре.

— Было много разговоров — первая команда к нам едет или вторая. Какая сборная приехала играть в Россию?

— Мы недосчитались некоторых игроков на эту игру, около пяти-шести человек. Они не помогут нам в этой игре. Наш тренерский штаб начал работу не так давно, у нас было не так много времени. Так вышло, что мы правда приехали без какой-то части команды.

— У них сейчас идёт сезон, из-за этого?

— Да, они играют в сингапурской лиге. Большая часть команды, которая приехала, играет в Премьер-лиге Брунея. Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублёров, а новеньких, которые ещё не играли в национальной команде, — приводит слова Эутропио «Матч ТВ».

Бруней занимает 184‑е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 34-е. Также отечественная национальная команда 19 ноября проведёт товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.