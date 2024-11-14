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Глушаков: Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов

Глушаков: Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов
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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слова действующего игрока красно-белых Тео Бонгонда о том, что он не знает, кто такой Егор Титов. Ранее Титов заявлял, что ему грустно смотреть за игрой Бонгонда.

«Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов, как он играл в составе «Спартака». Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд. Но каких-то должны знать», — приводит слова Глушакова Legalbet.

Напомним, «Спартак» завершил первый круг РПЛ сезона-2024/2025 на пятом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.

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