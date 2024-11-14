Игрок «Факела» Мертенс рассказал об отличии футбола в России и Нидерландах

Полузащитник воронежского «Факела» Дилан Мертенс рассказал о разнице российского и нидерландского футбола.

– Наши болельщики хотят лучше познакомиться с тобой, расскажи, с чего началась твоя футбольная история?

– Я всегда хотел стать профессиональным футболистом. Начал играть, когда мне было пять лет, в маленьком клубе в Амстердаме. Чем старше я становился, тем серьёзнее осознавал свою мечту. Пожалуй, реально ощутимой она стала, когда я начал играть в футбол в клубе «Утрехт», мне тогда было 11 лет.

– На чём делают акцент в академиях Нидерландов при обучении юных спортсменов?

– Думаю, люди, которые действительно любят футбол, знают, что такое Нидерланды: местные команды придерживаются атакующего стиля, любят позиционную игру, которая требует определённого технического уровня. В России, как мне кажется, несколько иной подход – здесь больше внимания уделяют физической форме и силовым дуэлям.

– Если говорить о твоих сильных качествах, что бы ты назвал?

– Думаю, мои самые сильные качества — это техника работы с мячом и удар, — приводит слова Мертенса пресс-служба «Факела».

В нынешнем сезоне Мертенс сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 600 тыс.