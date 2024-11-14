Глава Ла Лиги Тебас: Суперлига очень вредна для футбольной экосистемы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о Суперлиге.

«Суперлига — это не параллель Лиги чемпионов, а её замена. Вы должны знать, что эти соревнования разрушают национальные лиги. Вы собираетесь улучшать состояние 16 великих клубов, но в Европе насчитывается более 2500 профессиональных клубов. Игроков этих великих клубов будет 300 или 400, а в профессиональном футболе играют более 60 000 человек. Они зарабатывают от € 2 тыс. в месяц до € 5 млн в месяц. С Суперлигой деньги будут направлены только на это соревнование. Это уже вопрос этики, эти 300 игроков вместо шести «Феррари» будут иметь 10.

Это тот футбол, которого мы хотим? Очевидно, нет. Все, кто организует эти соревнования, Суперлиги, клубные чемпионаты мира, должны увидеть эффект. Суперлига очень вредна для футбольной экосистемы», — приводит слова Тебаса Marca.