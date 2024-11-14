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Ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в «Бëрнли»

Ван Нистелрой может продолжить тренерскую карьеру в «Бëрнли»
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Нидерландский тренер Руд ван Нистелрой привлёк внимание английского футбольного клуба «Бëрнли», который может назначить его новым главным тренером. Об этом сообщает The Sun.

Нидерландский специалист покинул «Манчестер Юнайтед» после того, как новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим решил, что не хочет видеть его в своëм тренерском штабе. Тем не менее хорошая работа в стане манкунианцев и нидерландского ПСВ произвела впечатление на руководство «Бëрнли», и те готовы предложить Нистелрою возглавить команду в случае, если нынешний тренер клуба Скотт Паркер будет уволен.

Под руководством Руда ван Нистелроя «Манчестер Юнайтед» провёл четыре встречи, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью.

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