Аленичев завалил Габулова, Сёмин обнимался с Онопко. Фото с матча памяти Черенкова

13 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился матч, организованный РФС, между легендами «Спартака» и московского «Динамо» памяти Фёдора Черенкова. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Французовым. «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 2:1.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. На 25-й минуте отличился игрок «Динамо» Александр Сапета. На 72-й минуте забил защитник «Динамо» Юрий Жирков.

Олег Романцев возглавлял тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступили Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от возвращения на стадион московского клуба.

«С добрыми чувствами вернулся на стадион «Спартака». В раздевалке пошёл на своё место – всё нормально. На дне рождения стадиона меня не было, потому что был действующим футболистом, но не знаю, с чем связано. У меня нет никаких обид на «Спартак». Встретились с ребятами из фан-движения и пообщались. Никаких недопониманий нет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лучшие кадры с матча легенд «Спартак» — Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.