Самедов прокомментировал поражение легенд «Спартака» в матче памяти Черенкова с «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о поражении легенд «Спартака» в матче памяти Фёдора Черенкова, с московским «Динамо», организованном РФС. Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1.

«Мы владели преимуществом, создали огромное количество голевых моментов, но безумное везение было на стороне «Динамо», а нам не повезло. Их спасал сегодня Габулов, чего‑то нам в концовке не хватило. Очень больно признавать, что проиграли. Дышалось неплохо, бывало и хуже, но есть к чему стремиться.

Черенков — это легенда, выдающийся мастер, икона», — сказал Самедов в эфире «Матч ТВ».

Олег Романцев возглавлял тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды стояли известные специалисты: Валерий Газзаев и Юрий Сёмин. В память о Фёдоре Черенкове был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.

Самая крупная победа «Динамо»: