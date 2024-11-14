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Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне получения награды Федерации футбола Португалии

Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне получения награды Федерации футбола Португалии
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Известный португальский форвард Криштиану Роналду отреагировал на получение платиновой награды от президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеса за его вклад в популяризацию португальского футбола.

«Я горжусь тем, что получил эту награду за свою карьеру в национальной сборной. Нам ещё многое предстоит достичь! Спасибо, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети Роналду

В составе сборной Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. В Португалии он четырежды признавался футболистом года, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Португалии и всех сборных (130 голов).

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