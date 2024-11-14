Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне получения награды Федерации футбола Португалии

Известный португальский форвард Криштиану Роналду отреагировал на получение платиновой награды от президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеса за его вклад в популяризацию португальского футбола.

«Я горжусь тем, что получил эту награду за свою карьеру в национальной сборной. Нам ещё многое предстоит достичь! Спасибо, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети Роналду

В составе сборной Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. В Португалии он четырежды признавался футболистом года, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Португалии и всех сборных (130 голов).

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