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Григорян рассказал об игроке «Спартака», который заслужил место в основе при Станковиче

Григорян рассказал об игроке «Спартака», который заслужил место в основе при Станковиче
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Известный российский тренер Александр Григорян высказался о качестве игры полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

«Пруцев сочетает в себе качества шестерки, восьмерки и отчасти десятки. С ним всем удобно взаимодействовать, он со всеми партнерами находит общий язык, а это уже уровень интеллекта. У него невероятная мобильность. Данил доказал Станковичу, что заслужил место в основном составе», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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