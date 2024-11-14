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Президент Федерации футбола Франции рассказал, как Мбаппе относится к сборной

Президент Федерации футбола Франции рассказал, как Мбаппе относится к сборной
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло рассказал, как нападающий «Реала» Килиан Мбаппе относится к национальной команде.

«Всякий раз, когда я с ним разговаривал, я всегда видел в Килиане любителя французской команды, с уважением относящегося к футболке, которую он носит. У меня нет никаких сомнений ни в его полной и всецелой вовлеченности, ни в его поведении как капитана и по отношению к коллективу. Может случиться, что вы почувствуете себя немного хуже, и единственное пожелание, которое я выражаю, — чтобы он как можно скорее вернулся на своё место, во главе французской команды», — приводит слова Диалло Goal со ссылкой на Le Parisien.

Ранее стало известно, что Мбаппе не попал в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций, которые пройдут в ноябре. Главный тренер сборной Дидье Дешам аргументировал отсутствие нападающего в заявке тем, что это было его личное решение.

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