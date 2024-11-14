Экс-игрок «Спартака» Яковлев: сидели с Карпиным. Кто-то пил чай, кто-то — пиво

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев поделился интересным воспоминанием о своих встречах с главным тренером Валерием Карпиным.

«Сидели с Карпиным. Кто-то пил чай, кто-то — пиво. Он [Валерий Карпин] — главный тренер, мы — футболисты. В первый его сезон мы часто так собирались. Я с таким первый раз столкнулся. Но потом Карпину сказали: «Ты тренер. Так нельзя», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — выпускник футбольной академии московского «Спартака». Он начал свою карьеру в основной команде красно-белых ещё в 2009 году. Кроме «Спартака», Яковлев играл за клубы из разных городов, включая самарские «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», «Факел» из Воронежа, а также казахстанские команды «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент он выступает за медийный клуб «БроукБойз».

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