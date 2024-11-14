«Барселона» интересуется форвардом на замену Левандовскому. Отступные игрока — € 100 млн

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Порту» и сборной Испании Самуэля Омородиона. Об этом сообщает портал Transfer News Live в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на испанское издание El Nacional.

По информации источника, 20-летний испанский нападающий рассматривается в качестве долгосрочной замены 36-летнему форварду каталонцев Роберту Левандовскому. Соглашение поляка с блауграной истекает летом 2026 года.

Напомним, минувшим летом испанец покинул мадридский «Атлетико» и присоединился к «Порту», заключив контракт до 2029 года. Отмечается, что контракт форварда с «драконами» предусматривает отступные в размере € 100 млн.

В текущем сезоне на счету испанца 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Кроме того на счету Омородиона четыре гола в четырёх матчах за молодёжную сборную Испании в играх квалификации к Евро-2025.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: