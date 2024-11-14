Чемпион Европы Лапорт ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Реала»

30-летний центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о слухах, касающихся интереса к нему со стороны мадридского «Реала» в связи с травмой крестообразных связок основного защитника «сливочных» Эдера Милитао.

«Очевидно, что я бы ответил на звонок от «Реала». Интерес таких команд нельзя игнорировать и, тем более, пренебрегать им. Приятно видеть, что мною заинтересован такой клуб. Однако я не так хорошо информирован об этом, хотя это действительно приятно», — приводит слова Лапорта испанское издание El Larguero.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб отправит представителей на матчи сборной Испании в Лиге наций для оценки выступлений Лапорта и Педро Порро из «Тоттенхэма».

Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В текущем сезоне Лапорт сыграл 15 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых забил три гола.

Материалы по теме «Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в матчах Лиги наций — Relevo

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: