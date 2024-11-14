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Тебас: все думали, что с приходом Мбаппе «Реал» будет доминировать, но футбол не такой

Тебас: все думали, что с приходом Мбаппе «Реал» будет доминировать, но футбол не такой
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации в чемпионате Испании на данный момент.

«Барселона выиграла Ла Лигу два года назад, футбол — это не математика. С приходом Мбаппе все говорили, что «Реал» будет доминировать, но футбол не такой. Нужно адаптироваться, это люди… к счастью, футбол не таков. Бывают ситуации, когда приходит Мбаппе, и «Реал» не громит всех, или как «Жирона», которая борется за чемпионство за три тура до конца. «Барселона» сейчас в отличной форме, и это ценится еще больше, потому что никто этого не ожидал», — приводит слова Тебаса Marca.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 33 очка. «Реал» находится на втором месте, записав в свой актив 27 очков.

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