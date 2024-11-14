В «Барселоне» дали ответ, чьей инициативой было привести Витора Роке в клуб прошлой зимой

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о трансфере в каталонский клуб бразильского 19-летнего форварда Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Футболиста призвали присоединиться к сине-гранатовым, прервав оставшуюся половину аренды.

«Я могу подтвердить, что Витор Роке присоединился к команде в январе после просьбы Хави. Он хотел заменить кем-то травмированного Гави. Витор не нёс никакой ответственности, ситуация в команде — это не его вина. Он ещё докажет, что он топ-игрок», — приводит слова Деку испанское издание Mundo Deportivo.

В составе «Барселоны» Роке принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Текущий сезон бразилец проводит в аренде в «Бетисе», где уже отличился пятью забитыми мячами в 14 матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме В «Барселоне» высказались относительно переговоров о продлении контракта с Гави

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: