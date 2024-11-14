Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном уходе из национальной команды после того, как свою должность покинул президент президента Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов.

«Мы никогда не цепляемся за контракт. Наш президент провёл хорошую работу, я знаю, какой он человек, как он работал и переживал, максимально выкладывался. У любого человека бывают просчёты. Я глупых вопросов не задаю, взрослый человек. Почему он ушёл, я не знаю. Главное — качество принимаемых решений.

Каких бы у нас отношений не было, у меня контракт с КФФ, а не с Адлетом Барменкуловым. Если придёт новое руководство? Слово «если» я вообще не принимаю», — приводит слова Черчесова Vesti.kz.

Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера сборной Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА команда потерпела поражение от сборной Словении со счётом 0:1.

В следующем матче сборная Казахстана встретится с Австрией. Матч состоится 14 ноября.

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