Артём Дзюба рассказал, кто должен был выиграть «Золотой мяч» — 2024

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о голосовании за самую престижную футбольную индивидуальную награду — «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/2024.

«Золотой мяч»? Я вообще негодую во всех наших футбольных разговорах, даже в команде. Потому что первый, кто должен был получить «Золотой мяч», — это Дани Карвахаль. Смотри: «Реал» всё выиграл, Испания всё выиграла. Он — первый, кто должен был получить награду. Родри — на втором месте, это 100%. А Винисиус — за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки — тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке.

И я более того скажу, Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец — это пиар‑машина. Как он себя ведёт, как жестикулирует, как бьёт по ногам и ещё что‑то там рассказывает. Он меня максимально раздражает. Я безумно рад, что в споре за «Золотой мяч» победил футбол. И когда все бразильцы кричат, что у Винисиуса украли награду, я говорю: «Успокойтесь, попейте чайку и заткнитесь», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, Родри из «Манчестер Сити» получил награду «Золотой мяч» — 2024. Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: