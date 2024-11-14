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Черчесов назвал главного фаворита своей группы в Лиге наций. У трёх команд равенство очков

Черчесов назвал главного фаворита своей группы в Лиге наций. У трёх команд равенство очков
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с национальной командой Австрии в Лиге наций. Игра пройдёт 14 ноября в Алма-Ате.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Австрия, Норвегия и Словения довольно сильны, они примерно на одном уровне, но австрийцы как-то свежее играют. Не зря же они так легко обыграли Норвегию (игра 4-го тура завершилась со счётом 5:1 в пользу австрийцев. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому они фавориты на победу в группе. Но мы сделаем всё возможное, чтобы набрать очки… Уверяю, это будет совершенно другая игра, чем в Линце. На этот раз австрийцам придётся долго к нам лететь. В поединке, состоявшемся месяц назад, мы сыграли не то чтобы плохо, но допустили несколько больших ошибок», — приводит слова Черчесова немецкое издание Kicker.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги B группы 3 Лиги наций Австрия разгромила Казахстан на своём поле со счётом 4:0. После четырёх матчей в у Норвегии, Австрии и Словении по семь набранных очков. На счету сборной Казахстана всего одно очко.

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