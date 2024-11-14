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«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на 19-летнего бразильца из «Фламенго»

«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на 19-летнего бразильца из «Фламенго»
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Английский «Манчестер Юнайтед» может подписать 19-летнего бразильского универсального атакующего хавбека из «Фламенго» Лоррана, способного сыграть на обоих флангах атаки. Об этом сообщает журналист HITC Football Грэм Бэйли в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб рассматривает возможность включения своего вингера Антони в январскую сделку по трансферу игрока из чемпионата Бразилии. Отмечается, что кроме «красных дьяволов» на игрока претендуют два других клуба АПЛ: «Вест Хэм» и «Брайтон». Однако включение в сделку Антони может стать преимуществом для «Манчестер Юнайтед» в переговорах по 19-летнему таланту.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

На счету Лоррана 38 матчей за «Фламенго» в 2024 году. Футболист отметился четырьмя голами и пятью ассистами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Контракт рассчитан до конца 2029 года.

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