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В Испании сообщили, какую пару защитников будет наигрывать «Реал» к матчу с «Ливерпулем»

В Испании сообщили, какую пару защитников будет наигрывать «Реал» к матчу с «Ливерпулем»
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Мадридский «Реал» будет наигрывать опорного хавбека Орельена Тчуамени в паре с немцем Антонио Рюдигером в защите к матчу 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает испанский журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, если француз не успеет восстановиться от растяжения лодыжки, полученной в матче 4-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3), то в планом «Б» для главного тренера Карло Анчелотти является защитник академии «сливочных» Рауль Асенсио.

Напомним, ранее травму крестообразных связок получил основной защитник «сливочных» Эдер Милитао. Бразилец выбыл до конца сезона. Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт на «Энфилде» 27 ноября.

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