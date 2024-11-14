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Капитан Франции ответил на вопрос о возможном возвращении Погба в сборную

Капитан Франции ответил на вопрос о возможном возвращении Погба в сборную
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Полузащитник «Аль-Иттихад» и сборной Франции Н'Голо Канте высказался о возможности возвращения в национальную команду центрального полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Это было бы полезно как для Погба, так и для сборной Франции. Сегодня всё зависит от тренера, ведь есть новое поколение игроков. Если бы он смог вернуться в состав, это было бы замечательно, но окончательное решение примет тренер», — приводит слова Канте RMC Sport.

Напомним, в феврале этого года Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, затем срок сократили до 18 месяцев. Согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть. В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023-го.

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