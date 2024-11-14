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Канте отреагировал на ситуацию с невызовом Мбаппе в сборную Франции

Канте отреагировал на ситуацию с невызовом Мбаппе в сборную Франции
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Полузащитник «Аль-Иттихад» и сборной Франции Н'Голо Канте высказался об отсутствии капитана национальной команды форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Напомним, игрок не вызван на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА по личному решению главного тренера Дидье Дешама.

«Это не важно. Единственное, о чём я думаю, это об игроках, которые сейчас здесь, в сборной. Думаю, Килиан Мбаппе скоро вернётся, а пока мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Мбаппе портал Instant Foot.

Напомним, Мбаппе также пропустил октябрьские сборы национальной команды Франции из-за травмы.

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