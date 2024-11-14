Агент Гоцука отреагировал на вопрос о потере места в основе «Пари НН» при Гончаренко

Агент 32-летнего центрального защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев ответил на вопросы об уменьшении игрового времени футболиста с приходом в клуб нового главного тренера Виктора Гончаренко.

– Гоцук переживает из-за потери места в стартовом составе «Пари НН»?

– Он один матч не сыграл, и вы считаете, что он потерял место?

– В Кубке России был вне заявки.

– Вы видели, какой состав играл в Кубке?

– Кирилла всё устраивает в «Пари НН»?

– Всё не может устраивать. Вас сейчас всё устраивает на вашей работе?

– В целом, да.

– И Кирилла, в целом, да.

– Положение «Пари НН» в таблице РПЛ его устраивает?

– Любому спортсмену хочется выше место занимать, если он не на первом месте идёт. В принципе, сейчас команда показывает хороший футбол и идёт достаточно неплохо. Понятно, что хочется лучше, но могло быть и хуже, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

После назначения на пост главного тренера «Пари НН» 47-летнего белорусского специалиста Виктора Гончаренко Кирилл Гоцук сыграл во всех четырёх матчах команды в РПЛ. Встречи 12-го и 13-го туров он провёл полностью, в 14-м и 15-м турах выходил на замену на одну минуту в концовке игры. В не имеющем турнирного значения матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1 на выезде) Гоцук не был включён в заявку.

По итогам первого круга РПЛ нижегородцы набрали 15 очков в 15 матчах и занимают в турнирной таблице десятое место.

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