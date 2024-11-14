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Аршавин назвал сборную, с которой мечтал сыграть

Аршавин назвал сборную, с которой мечтал сыграть
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Бывший футболист сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче национальной команды с Брунеем, поделившись мнением об играх со сборными, которые находятся внизу рейтинга ФИФА.

«Я мечтал сыграть с Сан‑Марино, но, к сожалению, ни разу мне эта сборная не попадалась. С Андоррой играл раз пять‑шесть. Но всё же есть отличия. Там ты играешь на результат, так как это отборочный турнир. Скорее всего, Бруней — команда низкого уровня. Нужно порадовать зрителей игрой. Футболисты должны быть раскрепощены — никакого давления. Думаю, что голов будет от пятёрки — все будут довольны», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Товарищеский матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября в Краснодаре. Бруней занимает 184‑е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 34-е.

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