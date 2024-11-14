Аршавин: не верю, что «Краснодар» в трёх играх победит. «Зенит» уйдёт на паузу первым

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от заключительных туров осенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трёх матчах. Не верю, что «Краснодар» в трёх играх победит», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого круга РПЛ лидером чемпионской гонки является «Краснодар», набравший 37 очков в 15 матчах, на одно очко отстаёт идущий вторым петербургский «Зенит», третье место у «Локомотива» (34 очка). До завершения осенней части сезона «быкам» предстоит сыграть с «Химками» на выезде, «Спартаком» дома и «Локомотивом» дома, сине-бело-голубым — с «Оренбургом» в гостях, «Крыльями Советов» дома и «Акроном» дома.

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