«Мне не нравится сидеть на скамейке». Леау — о взаимоотношениях с тренером «Милана»

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о взаимоотношениях с главным тренером итальянской команды Паулу Фонсенкой.

«Во время сезона бывают разные вещи, я ничего против Фонсеки не имею, как и тренер — против меня. Вопрос решён. Мне не нравится сидеть на скамейке, но он должен принимать решения, а я как игрок — уважать его. И когда я выхожу на поле, я полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде», — приводит слова Леау португальское издание O Jogo.

Ранее сообщалось, что Леау заявил своему окружению, что мечтает перейти в каталонскую «Барселону» из-за конфликтов внутри «Милана».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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