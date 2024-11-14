Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне не нравится сидеть на скамейке». Леау — о взаимоотношениях с тренером «Милана»

«Мне не нравится сидеть на скамейке». Леау — о взаимоотношениях с тренером «Милана»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о взаимоотношениях с главным тренером итальянской команды Паулу Фонсенкой.

«Во время сезона бывают разные вещи, я ничего против Фонсеки не имею, как и тренер — против меня. Вопрос решён. Мне не нравится сидеть на скамейке, но он должен принимать решения, а я как игрок — уважать его. И когда я выхожу на поле, я полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде», — приводит слова Леау португальское издание O Jogo.

Ранее сообщалось, что Леау заявил своему окружению, что мечтает перейти в каталонскую «Барселону» из-за конфликтов внутри «Милана».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Один из лучших игроков Серии А мечтает играть за «Барселону» — Sport.es

Фанаты «Интера» отмечают скудетто с гробом в цветах «Милана»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android