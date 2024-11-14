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Стало известно, кто в «Реале» выступил против возвращения Рамоса. Испанец хотел вернуться

Стало известно, кто в «Реале» выступил против возвращения Рамоса. Испанец хотел вернуться
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Руководство мадридского «Реала» выступило против идеи возвращения 38-летнего бывшего центрального защитника «сливочных» Серхио Рамоса на фоне тяжёлой травмы Эдера Милитао, из-за которой бразилец пропустит оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Хосе Анхель Санчес в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Рамос был готов вернуться в мадридский клуб, предложив ему свои услуги, чтобы помочь бывшему клубу справиться с эпидемией травм в защите. Однако президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и директор клуба Хосе Анхель Санчес отклонили данное предложение от легенды «сливочных».

Рамос выступал в составе «Реала» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 671 матче во всех турнирах, где отметился 101 голом и 40 результативными передачами. С лета 2024 года испанец находится в статусе свободного агента, так как у него закончился контракт с «Севильей».

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