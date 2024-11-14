«Он человек с правильным сердцем». Хавбек «Факела» Дилан Мертенс — о своём одноклубнике

Нидерландский полузащитник воронежского «Факела» Дилан Мертенс охарактеризовал своего одноклубника — французского нападающего Мохамеда Браими.

«Я знаю Браими уже давно: лучше всего для него подойдёт описание как одного из моих лучших друзей-футболистов. Он хороший человек, скажем так, с правильным сердцем», — приводит слова Мертенса официальный сайт «Факела».

29-летний хавбек Дилан Мертенс выступает за «Факел» с июля 2024 года, на его счету 20 матчей за воронежский клуб во всех турнирах без результативных действий. 26-летний вингер Мохамед Браими играет в «Факеле» с февраля 2023 года, в текущем сезоне француз сыграл в 17 матчах во всех турнирах и забил один гол. С января 2022 года по февраль 2023 года Мертенс и Браими вместе выступали за болгарский «Ботев» из Пловдива.

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