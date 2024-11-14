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«Спартак» — топ‑клуб, но играет средне». Аршавин — о работе Станковича

«Спартак» — топ‑клуб, но играет средне». Аршавин — о работе Станковича
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«В некоторых важных матчах он [Деян Станкович] делал ошибки. Он выставлял сомнительных игроков. В матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», мне кажется, то построение, которое выбирал Станкович, повлияло на результат.

В целом аура неплохая, его лучше воспринимают болельщики, он был на суперуровне как игрок. «Спартак» — топ‑клуб, но играет средне. Сейчас они занимают место, которое заслуживают по игре. Но с «Зенитом» сыграли здорово — мало позволили сделать сопернику», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр.

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