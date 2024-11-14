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«Дать им своих футболистов?» Онопко ответил на слова тренера Брунея о проблемах с составом

«Дать им своих футболистов?» Онопко ответил на слова тренера Брунея о проблемах с составом
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Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко отреагировал на слова главного тренера национальной команды Брунея Винисиуса Эутропио о проблемах его команды с составом, из-за которой на матч с Россией приехало всего шесть игроков первой команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Тренер сборной Брунея сообщил, что в Россию прилетели всего шестеро основных футболистов, остальные — из молодёжки.
— Мне ничего не было об этом известно. Это их проблемы, мы готовимся по нашему плану.

— Это делает ситуацию ещё более печальной?
— А почему печальной? Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов? Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать своё дело, — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Товарищеский матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября в Краснодаре. Бруней занимает 184‑е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 34-е.

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