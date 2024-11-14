«Спартак» уступил «Динамо» в матче легенд, рекорд НБА от Вембаньямы. Главное к утру
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче памяти легендарного Фёдора Черенкова, 20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА, набрав 50 очков, 39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным пасом в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Динамо» обыграло «Спартак» в матче легенд памяти Фёдора Черенкова.
- Виктор Вембаньяма стал автором исторического рекорда, набрав минимум 50 очков в матче НБА.
- Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Торонто».
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- Гол Атанасова в овертайме принёс победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо».
- Рекордные 50 очков Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Вашингтоном».
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- «Милуоки» обыграл в овертайме «Детройт» благодаря 59-очковому дабл-даблу Адетокунбо.
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