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14 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, результаты НХЛ и КХЛ, результаты тенниса, баскетбол, НБА

«Спартак» уступил «Динамо» в матче легенд, рекорд НБА от Вембаньямы. Главное к утру
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Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче памяти легендарного Фёдора Черенкова, 20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА, набрав 50 очков, 39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным пасом в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Динамо» обыграло «Спартак» в матче легенд памяти Фёдора Черенкова.
  2. Виктор Вембаньяма стал автором исторического рекорда, набрав минимум 50 очков в матче НБА.
  3. Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Торонто».
  4. Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с «Краснодаром».
  5. Гол Атанасова в овертайме принёс победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо».
  6. Рекордные 50 очков Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Вашингтоном».
  7. Ни один теннисист не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 по итогам двух туров.
  8. Ассист Тарасенко помог «Детройту» обыграть «Питтсбург» в овертайме, у Малкина — «-2».
  9. Команда Дёмина разгромила соперника с разницей в 44 очка в NCAA, Егор набрал 14 очков.
  10. Фрэнсис Тиафо оштрафован на $ 120 000 за срыв на судью в матче с Сафиуллиным.
  11. «Милуоки» обыграл в овертайме «Детройт» благодаря 59-очковому дабл-даблу Адетокунбо.
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