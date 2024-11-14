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«Спартак» уступил «Динамо» в матче легенд, рекорд НБА от Вембаньямы. Главное к утру

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче памяти легендарного Фёдора Черенкова, 20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА, набрав 50 очков, 39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным пасом в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».