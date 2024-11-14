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Дмитрий Комбаров высказался о возвращении Квинси Промеса на футбольное поле

Дмитрий Комбаров высказался о возвращении Квинси Промеса на футбольное поле
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне возглавляющий вторую команду московского клуба, дал комментарий о возвращении на поле экс-партнёра нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Слежу за Промесом. Подписаны друг на друга, телефоны есть. Иногда переписываемся. Конечно, когда увидел, что он вышел на поле за профессиональный клуб, я за него обрадовался, но ничего не писал.

Можно рассуждать сколько угодно, есть или нет хотя бы маленький шанс, что Промес вернётся. Я не знаю. Но то, что он вернулся на футбольное поле, — это уже радует», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас нидерландец играет за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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