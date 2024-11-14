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Хавбек «Факела» Дилан Мертенс рассказал об отношении к футболу в условиях русской зимы

Хавбек «Факела» Дилан Мертенс рассказал об отношении к футболу в условиях русской зимы
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Нидерландский полузащитник воронежского «Факела» Дилан Мертенс ответил на вопрос о готовности играть в футбол в условиях суровой русской зимы.

– Наслышан ли ты о русской зиме, готов играть в условиях, когда довольно холодно?
– Слышал от нескольких игроков, что может быть очень холодно, так что да – готовился. Но я не концентрируюсь на этом – важно одно, очень жарко или очень холодно, продолжать тренироваться и стараться выдавать свой максимум, — приводит слова Мертенса официальный сайт «Факела».

Из трёх оставшихся матчей до завершения осенней части сезона-2024/2025 воронежский «Факел» два проведёт в декабре — 1 декабря в Махачкале с местным «Динамо» и 8 декабря в Воронеже с ЦСКА.

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