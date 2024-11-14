Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев: «Динамо» идёт по ещё лучшему графику, чем в сезоне, когда чуть не взяли титул

Ролан Гусев: «Динамо» идёт по ещё лучшему графику, чем в сезоне, когда чуть не взяли титул
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА, «Днепра» и киевского «Арсенала», а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре и результатах бело-голубых в этом сезоне.

«Хорошо оцениваю первый круг РПЛ для «Динамо». Мы в гонке, вся борьба впереди. Наоборот, идём по ещё лучшему графику, чем в прошлом сезоне. А тогда чуть не взяли чемпионство. Будем бороться», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Материалы по теме
«Спартак» уступил «Динамо» в матче легенд, рекорд НБА от Вембаньямы. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android