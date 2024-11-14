Ролан Гусев: «Динамо» идёт по ещё лучшему графику, чем в сезоне, когда чуть не взяли титул

Экс-игрок ЦСКА, «Днепра» и киевского «Арсенала», а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре и результатах бело-голубых в этом сезоне.

«Хорошо оцениваю первый круг РПЛ для «Динамо». Мы в гонке, вся борьба впереди. Наоборот, идём по ещё лучшему графику, чем в прошлом сезоне. А тогда чуть не взяли чемпионство. Будем бороться», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.