Хавбек «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своих целях в команде

Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс ответил на вопрос о своих целях в воронежском клубе.

«Какие цели я ставлю перед собой в «Факеле»? Всегда стараюсь быть ценным игроком для команды – это моя цель. Если говорить конкретнее, я надеюсь, мы сможем быстро изменить ситуацию и достичь лучших результатов в этом сезоне!» — приводит слова Мертенса официальный сайт «Факела».

29-летний хавбек из Нидерландов Дилан Мертенс выступает за «Факел» с июля 2024 года, на его счету 20 матчей за воронежский клуб во всех турнирах без результативных действий. После первого круга РПЛ «Факел» набрал 12 очков в 15 матчах и занимает 14-е место — в зоне стыковых матчей.

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