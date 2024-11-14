Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 14 ноября:

18:00 мск. Казахстан — Австрия;

20:00 мск. Армения — Фарерские острова;

22:45 мск. Франция — Израиль;

22:45 мск. Бельгия — Италия;

22:45 мск. Словения — Норвегия;

22:45 мск. Ирландия — Финляндия;

22:45 мск. Греция — Англия;

22:45 мск. Северная Македония — Латвия.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).