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Армения — Фарерские острова. Прямая трансляция
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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 ноября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 14 ноября:

  • 18:00 мск. Казахстан — Австрия;
  • 20:00 мск. Армения — Фарерские острова;
  • 22:45 мск. Франция — Израиль;
  • 22:45 мск. Бельгия — Италия;
  • 22:45 мск. Словения — Норвегия;
  • 22:45 мск. Ирландия — Финляндия;
  • 22:45 мск. Греция — Англия;
  • 22:45 мск. Северная Македония — Латвия.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

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