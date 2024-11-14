Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Израиль: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Израиль: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Франции и Израиля. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Лиги наций
Турнирные таблицы Лиги наций

Франция и Израиль уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 4:1 в пользу французской национальной команды. В целом у Франции по итогам четырёх туров три победы и одно поражение (9 очков). Израиль потерпел четыре поражения, пропустив 13 голов и забив только четыре мяча.

Материалы по теме
Франция — Израиль. Кто заменит Мбаппе?
Франция — Израиль. Кто заменит Мбаппе?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android