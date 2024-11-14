Франция — Израиль: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Франции и Израиля. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция и Израиль уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 4:1 в пользу французской национальной команды. В целом у Франции по итогам четырёх туров три победы и одно поражение (9 очков). Израиль потерпел четыре поражения, пропустив 13 голов и забив только четыре мяча.