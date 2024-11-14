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Ширко — о «Спартаке»: нестабильность в менеджменте не добавляет команде уверенности

Ширко — о «Спартаке»: нестабильность в менеджменте не добавляет команде уверенности
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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко ответил на вопрос о взаимосвязи частых перестановок в менеджменте красно-белых с нестабильностью команды.

— «Спартак» остался без спортивного директора. Частые смены в менеджменте тоже причина нестабильности клуба?
— В этом то и суть менеджмента: создать определённую вертикаль, чтобы люди работали и приносили результат. Если так лихорадит с директорами, менеджерами, персоналом, никакой уверенности команде это не добавляет. Основная задача генерального директора выстроить систему и людей, которые будут работать на благо команды, — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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