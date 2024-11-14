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Юран: футбол в России будет всегда. Всё зависит от поколения, которое выплёвывает земелька

Юран: футбол в России будет всегда. Всё зависит от поколения, которое выплёвывает земелька
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сравнил футбол своего времени с нынешним.

— Относительно вашего времени футбол стал менее интересным, душевным, качественным?
— Сложно сказать. Есть поколения. Моё было более мастеровитым, после меня были Павлюченко, Павленко, Кержаков, Аршавин. Тоже плеяда очень неплохих футболистов, хорошее поколение. Всё зависит от этого. Да, может, уровень футбола чуть упал. Футбол в России был, есть и будет, всё зависит от того, какое поколение выплёвывает земелька. Если сравнивать моё поколение и нынешнее, при всём уважении уровень стал ниже.

— Со стороны было приятнее смотреть на футболистов вашего поколения?
— Если ты любишь футбол, если ты в футболе, в любом случае будешь смотреть и жить им. Но да, уровень, повторюсь, упал, — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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