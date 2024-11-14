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20:00 Мск
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Казахстан — Австрия: во сколько начнётся матч Лиги наций, где смотреть трансляцию

Казахстан — Австрия: во сколько начнётся матч Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 ноября, в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 встретятся сборные Казахстана и Австрии. Игра 3-й группы Лиги В состоится на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Австрия. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе, набрав всего одно очко за четыре матча. Команду тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Австрия набрала семь очков за четыре матча и идёт на второй строчке в квартете.

Таблица Лиги наций
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