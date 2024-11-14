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Юрий Жирков сравнил обиды Дзюбы на Семака с детскими шалостями

Юрий Жирков сравнил обиды Дзюбы на Семака с детскими шалостями
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался по поводу резонансного интервью нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий среди прочего обвинил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и возглавляющего «Зенит» Сергея Семака в неуважении и заявил, что никогда не пожмёт руку этим специалистам.

«Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение и всё. И нет смысла обижаться, если твоё время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости», — приводит слова Жиркова ТАСС.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл семь матчей за «Акрон» и забил два гола. Ему не хватает трёх забитых мячей до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах (233).

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