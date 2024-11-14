Дмитрий Ананко: Черенков был примером отношения к футболу для всех нас

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о легенде красно-белых Фёдоре Черенкове. Накануне он принял участие в ретроматче в память о Черенкове. Легенды «Динамо» обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:1.

«Фёдор Фёдорович был примером отношения к футболу, ромбику и команде для всех нас. Черенков гениальный человек. Конечно, в таких матчах главное — собраться всем вместе. Получаем огромное удовольствие. Кроме результата матча, все довольны, увиделись. Была приятная атмосфера на стадионе. Пришли фанаты, которых не хватает на матчах», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.