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Дмитрий Ананко: Черенков был примером отношения к футболу для всех нас

Дмитрий Ананко: Черенков был примером отношения к футболу для всех нас
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о легенде красно-белых Фёдоре Черенкове. Накануне он принял участие в ретроматче в память о Черенкове. Легенды «Динамо» обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:1.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15'     1:1 Сапета – 25'     1:2 Жирков – 72'    

«Фёдор Фёдорович был примером отношения к футболу, ромбику и команде для всех нас. Черенков гениальный человек. Конечно, в таких матчах главное — собраться всем вместе. Получаем огромное удовольствие. Кроме результата матча, все довольны, увиделись. Была приятная атмосфера на стадионе. Пришли фанаты, которых не хватает на матчах», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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