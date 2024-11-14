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Хлестов: игрой с Брунеем мы не унижаем себя, но на такие команды тяжело настроиться

Хлестов: игрой с Брунеем мы не унижаем себя, но на такие команды тяжело настроиться
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если сборной России поставили в расписание игры с определёнными соперниками, надо играть. Футболисты — профессионалы, поэтому должны играть. Было бы интереснее, если бы играли у соперников в гостях. Вспоминаю, как мы приезжали в какую-нибудь Саудовскую Аравию, где жара 45 градусов, — иди, поиграй там с ними.

Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя. И раньше играли такие товарищеские игры. Соперника нашли — надо играть. Не помню, с Люксембургом или Лихтенштейном мы еле-еле выиграли. Попробуй на них настроиться. Они слабые, поэтому на такие команды тяжело настроиться», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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