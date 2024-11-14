Хлестов: игрой с Брунеем мы не унижаем себя, но на такие команды тяжело настроиться

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Брунея.

«Если сборной России поставили в расписание игры с определёнными соперниками, надо играть. Футболисты — профессионалы, поэтому должны играть. Было бы интереснее, если бы играли у соперников в гостях. Вспоминаю, как мы приезжали в какую-нибудь Саудовскую Аравию, где жара 45 градусов, — иди, поиграй там с ними.

Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя. И раньше играли такие товарищеские игры. Соперника нашли — надо играть. Не помню, с Люксембургом или Лихтенштейном мы еле-еле выиграли. Попробуй на них настроиться. Они слабые, поэтому на такие команды тяжело настроиться», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.