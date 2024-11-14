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На стадионе, где пройдёт матч Франция — Израиль, установили решётки с шипами

На стадионе, где пройдёт матч Франция — Израиль, установили решётки с шипами
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На стадионе «Стад де Франс» усилены меры безопасности перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Израиля. Поле на стадионе огородили решётками с шипами, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков. Об этом сообщает RMC Sport.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между Францией и Израилем состоится сегодня, 15 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени. На «Стад де Франс», который вмещает более 80 тыс. зрителей, продано лишь 20 тыс. билетов.

Франция и Израиль уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 4:1 в пользу французской национальной команды.

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