На стадионе, где пройдёт матч Франция — Израиль, установили решётки с шипами

На стадионе «Стад де Франс» усилены меры безопасности перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Израиля. Поле на стадионе огородили решётками с шипами, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков. Об этом сообщает RMC Sport.

Матч между Францией и Израилем состоится сегодня, 15 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени. На «Стад де Франс», который вмещает более 80 тыс. зрителей, продано лишь 20 тыс. билетов.

Франция и Израиль уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 4:1 в пользу французской национальной команды.